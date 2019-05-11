فساتين ناعمة ومحتشمة من خيارات النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 مايو 2019 12:39 مساءً - اختيارات النجمات للفساتين المحتشمة، قد تلهم الصبايا المحجبات بموديلات مميزة لأناقتهنّ، بخاصة مع التصميمات الناعمة التي تُبرز جمال النجمات، وتلفت الانتباه، وهو ما تبحث عنه كذلك الفتيات المحجبات، فكل أنثى بطبيعتها تميل إلى الظهور بأجمل مظهر لديها. وقد اخترنا لكِ اليوم فساتين ناعمة من خيارات النجمات المحتشمة لتناسب حجابِك.

نجوى وستايل حورية البحر





باطلالة غاية في النعومة، شاهدنا النجمة أصالة بفستان أبيض يتدرج إلى الأزرق من توقيع دار لابورجوازي Labourjoisi، مع حزام خصر رفيع مثالي للصبايا الممتلئات، وحذاء أزرق مخملي.



النجمة نجوى كرم كثيرًا ما تفضل فساتين حورية البحر، وإذا كنتِ تبحثين عن هذا النوع من الستايلات، فيمكنكِ أن تستلهمي هذا اللوك بكل بساطة، ولن تضيفي له شيئًا مع الأكمام، فقط اختاري حجابًا بلون هادىء، لا سيّما البيبي روز.



إن كنتِ تحبين الأسود المخملي، فقد اخترنا لكِ اطلالة النجمة إليسا المحتشمة، مع حزام الخصر، فستان بسيط وهادىء من دون الكثير من التفاصيل، نسقيه مع شوز باللون نفسه لتكتمل الاطلالة الحيادية.

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رابعةالزياتوفستان مزين بالخط العربي





لفتنا الفستان الأسود مع الكتابات بالخط العربي، الذي اعتمدته الإعلامية رابعة الزيات، فقط ستغلقين فتحة الفستان ليتماشى مع حجاب، نسقيه مع طرحة بيضاء مستوحاة من لون الكتابة بالخط العربي.

مهيرةعبدالعزيزبفستانمستوحىمن القفطان



بأجدد اطلالتها شاهدنا مهيرة عبد العزيز بفستان أبيض مستوحى من تصميم القفاطين، مع التطريزات الذهبية، مناسب للحفلات الفخمة، ستمنحكِ لوك مترفًا وأنيقًا، واختاري الحجاب هنا بحسب ذوقِك، أبيض أو ذهبيًّا أو بيج.



بهذا الألبوم إليكِ فساتين ناعمة للمحجبات من وحي اطلالات النجمات المحتشمة.. أخبرينا أيّ تصميم أعجبكِ أكثر.