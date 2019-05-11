لإطلالة عملية وعصرية...نسقي الأحذية الرياضية مع الفساتين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 مايو 2019 12:39 مساءً - يبدو أن انتعال الأحذية الرياضية مع الفساتين باتت من الإطلالات العصرية والعملية في كل العالم حالياً بعد أن كانت غير غريبة كلياً عن عالم الموضة والأناقة.

أحذية رياضية جريئة من وحي إطلالات جيجي حديد



وترتدي السيّدات، خاصة في أوروبا، هذه الأحذية مع الفساتين كي يتمكّنّ من ركوب المواصلات العامّة والوصول إلى العمل بسرعة، لذلك حضيت هذه الطلّة بانتباه مصمّمي الأزياء الذين أرادوا عكس الطلّة العمليّة لفتاة المدينة في مجتمعاتهم.

Versace

وإليك الخليج 365 بعض النصائح لإتقان طلّة الأحذية الرياضية مع الفساتين

- يمكنك انتعال أحذية بألوان فاقعة مع ملابس حياديّة لطلّة شابّة مميّزة.

- الأحذية الرياضية البيضاء والسوداء اللون تتناسب مع ملابس العمل الرسمية.

المدونة مرمر تلهم المحجبات بأحدث صيحات الأحذية للربيع والصيف

صور... أحذية للرجل بين العصرية والكلاسيكية