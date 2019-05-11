أفكار لتنسيق البدلة الرسمية من وحي المدونات المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 مايو 2019 12:39 مساءً - أصبحت البدلة الرسمية قطعة أساسية في خزانة أيّ امرأة عصرية، بخاصة وأنها لم تعد قطعة مخصصة لأزياء المكتب كما كانت في السابق، بينما شاهدناها على ممشى العروض، وضمن أزياء النجمات كقطعة عصرية تناسب كل الأوقات.

ظهرت البدلة النسائية هذا الموسم بألوان ربيعية ساطعة، مثل الأصفر الكركمي، والأخضر النعناع. ورغم أناقتها ورواجها، إلا أنّ بعض المحجبات لا يجرؤنَ على اعتمادها خوفًا من ظهورهنّ باطلالة مملة.

قدمت المدونات المحجبات أفكارًا متعددة تؤكد أنّ البدلة تناسب المحجبات بلا منافس. ذهبت أغلب المدونات المحجبات إلى البدلات العصرية والألوان القوية، ولكن كيف اخترن الحجاب المناسب ليظهرن أكثر عصرية؟

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المدونات المحجبات وقعن في غرام البدلات الساطعة



اعتمدت المدونة الكويتية آسيا، المعروفة بأسلوبها العصري، بدلة صفراء بلون الكركم الداكن، ونسقت معها تي شيرت أسود، وحذاءً رياضيًّا، وكعادتها لفت الحجاب بطريقة التوربان، مع زوج من الأقراط الدائرية الرائجة هذا الموسم.

إذا كنتِ تفضلين اعتماد البدلة بأسلوب عصري، يمكنكِ محاكاة اطلالة آسيا التي اعتمدت على التي شيرت والحذاء الرياضي، لتحدّ من الطابع الرسمي للبدلة.

إذا كان البعض ينظر للأصفر باعتباره لونًا جريئًا بالنسبة للمحجبات، فنظن أنّ الأجرأ كانت المدونة المحجبة سهى، التي اعتمدت بدلة رسمية باللون الفوشيا الساطع، ونسقته مع حذاء وتوب أحمر، صحيح أنه مزيج مفعم بالأناقة والأنوثة، لكنه بلا شك اختيار جريء حدت منه سهى بحجاب أسود.

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البدلات البيج ودرجات الباستيل تناسب المحجبات



على عكس الأمثلة السابقة، ذهبت المدونة المحجبة لينا الغوطي إلى البدلة البيج بظلّين: فاتح مع متوسط، كذلك اختارت تصميمًا عصريًّا فضفاضًا، يعكس اتجاهات الموضة لهذا الربيع.

كذلك، اختارت المدونة المحجبة فاطمة حسام، بدلة باستيل مزدانة بحبات اللؤلؤ، ما تعدّ اطلالة مسائية أنيقة، بخاصة وأنها نست معها حجابًا أبيض أضاف إليها نعومة.

إذا كانت البدلة الرسمية بشكلها التقليدي لا تروق لكِ، يمكنكِ الاستعاضة عنها ببدلة من دون أكمام على طريقة المدونة دلال الدوب، التي اعتمدت بدلة فوشيا بحزام ضمّ الخصر، ونسقت معها قميصًا أبيض بأكمام منفوخة.

عندما تستعير النجمات أزياءً من خزانة الرجل... النتيجة تكون مفاجئة!