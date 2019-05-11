للسمراوات.. أفضل العطور من وحي النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 مايو 2019 12:39 مساءً - تركيبة العطور تختلف من عطر إلى آخر، فمنها ما يأتي بتركيبة شرقية دافئة ومنها ما يأتي بتركيبة الورود الرومانسية، فيما عطور أخرى تكون غنيّة بالأعشاب والحمضيات المنعشة... وعلى اختلاف أنواع العطور وتركيباتها، تبقى عملية شراء العطر مرتبطة بشخصية كل سيدة وذوقها. كما أن لون البشرة يلعب دورا مهما في هذا الاختيار. إذ هناك تركيبات معينة تليق بالسمراوات فيما تختار صاحبات البشرة البيضاء عطوراً بتركيبات مختلفة تماماً.

المغنية العالمية بيونسيه، المعروفة بشخصيتها الرومنسية والهادئة، وبسحنتها السمراء الجذابة، تختار عطر Emporio Armani Diamonds وهو عطر شرقي- زهري بتركيبة غنية بالباتشولي وأخشاب الأرز الورد والعنبر والفانيليا.





الممثلة السمراء الجذابة ميلا كونيس تتمتع بشخصية قويّة وحضور لافت، وهي تختار عطر Carnal Flower Frederic Malle وهو عطر زهري للرجال والنساء معاً. يتميز بتركيبته الغنية بـالمسك والبرتقال والياسمين والبرغاموت والمسك الأبيض.



كيم كارداشيان المرأة الأكثر شعبية وجرأة والتي يتابع إطلالاتها وأخبارها الملايين، تختار عطر Michael Michael Kors. ويتميز هذا العطر بأنه زهري-خشبي- مسك، غنيّ برائحة السوسن ومسك الروم مع قاعدة من المسك وأخشاب الكشمير.





جنيفير لوبيز، أيقونة الموضة الجريئة، والتي تتميز بشخصيتها اللعوب والمثيرة، تختار عطر Route du The Barneys New York. وهو عطر زهري للرجال والنساء معاً. غني بالعنبر والحمضيات.

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زوي سلدانا، النجمة السمراء الجذابة صاحبة الشخصية الهادئة والخجولة، تختار عطر Avon Eternal Magic Enchanted وهو عطر اروماتيك – فواكه، غنيّ بعطر توت العليق والأوراق الخضراء وأوراق البنفسج وزهور السوسن مع قاعدة من أخشاب الكشمير والفانيلا والمسك.

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