مكياج وردي ناعم لسهرات رمضان... خطوات سهلة لتطبيقه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 مايو 2019 12:39 مساءً - يعد المكياج الوردي خياراً مثالياً لفصلي الربيع والصيف، وأيضاً لسهرات شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع فصل الربيع، فهو يمنحك إطلالة أنيقة وجذابة ومفعمة بالأنوثة.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك طريقة تطبيق مكياج وردي ناعم، فهو مثالي لسهرات شهر رمضان.



مكياج عيون وردي

بعد تحضير البشرة وتطبيق كريم الأساس والكونسيلر، قومي بتطبيق خط ناعم من ظلال العيون الوردية على الخط الأسفل من العين، ومن ثم، طبقي ظلال العيون بتدرجات اللون الوردي فوق الرموش العليا، وادمجيها بطريقة متقنة لتفادي المبالغة. وإن كنت من محبات الأيلاينر، ارسمي خط أيلاينر على طول الرمش الأعلى، على أن يكون مسحوباً قليلاً الى خارج العين. بعدها، ضعي طبقات عدة من الماسكرا، فهي تعزز من طول رموشك وكثافتها وتمنحك نظرات جذابة.



أحمر شفاه ناعم

لتحافظي على إطلالة أنيقة وهادئة، لا بد أن تستخدمي أحمر شفاه بلون ناعم، فإما اعتمدي أحمر الشفاه الطبيعي، أو النيود المائل الى الوردي، كذلك بإمكانك أيضاً اعتماد أحمر الشفاه بدرجات الوردي المختلفة. حدّدي أولاً شفتيك بالكونتور الوردي الداكن، ومن ثم املئي شفتيك بأحمر الشفاه الوردي بدرجات فاتحة. ولا تنسي، تطبيق البلاش الوردي على تفاحة الخدين، فهو يعزز من إشراقة وجهك وتوهج بشرتك.

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