"علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".. هكذا حثنا الصحابي، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، على أهمية الرياضة.
والرياضة هي وسيلة للحصول على جسد سليم معافى، وللتخلص من الأمراض، ومع التقدم التكنولوجي اتجه بعض الأبناء إلى تفضيل "التابلت"، والهاتف المحمول عن ممارسة الرياضة.
لذلك نقدم اليوم من حواديت ديمة والجدة سليمة، حدوتة "مروان"، والنتائج المترتبة عن إهماله الرياضة، تأليف مي عبدالهادي، أداء صوتي أسماء عبدالعزيز، ومي عبدالهادي.
كانت هذه تفاصيل خبر حواديت ديمة والجدة سليمة.. الحلقة الخامسة: "مروان وأهمية الرياضة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.