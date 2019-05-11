حواديت ديمة والجدة سليمة.. الحلقة الخامسة: "مروان وأهمية الرياضة"

"علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".. هكذا حثنا الصحابي، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، على أهمية الرياضة.

والرياضة هي وسيلة للحصول على جسد سليم معافى، وللتخلص من الأمراض، ومع التقدم التكنولوجي اتجه بعض الأبناء إلى تفضيل "التابلت"، والهاتف المحمول عن ممارسة الرياضة.

لذلك نقدم اليوم من حواديت ديمة والجدة سليمة، حدوتة "مروان"، والنتائج المترتبة عن إهماله الرياضة، تأليف مي عبدالهادي، أداء صوتي أسماء عبدالعزيز، ومي عبدالهادي.

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