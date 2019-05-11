بالفيديو| نساء يعاقبن واعظا تحرش ببناتهن في باكستان

حالة من الجنون ألمت بمجموعة من النساء في باكستان، بعد اكتشافهن أن رجل الدين أو "الملا" كما يطلق عليه هناك، تحرش ببناتهن خلال جلسات لتحفيظ القرآن الكريم، لتبدأ بعد ذلك مرحلة العقاب.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون، بعض النساء في باكستان، وقد أنزلن عقابًا قاسيًا على رجل الدين، ضربًا بالأحذية على وجهه، وفقًا لـ"إرم نيوز".

وظهر رجل الدين، جالسًا مستسلمًا وراضيًا بعقابه في أحد المشاهد، قبل أن يظهر في مشهد آخر في الشارع والنسوة يلاحقنه بالأحذية ويضربنه على رأسه، ويشدونه من شعره.

وأسقت النساء عمامة "الملا" في أثناء ضربه، بعدما سحبنه خارج الغرفة التي اجتمعن بداخلها لضربه، حيث أخرجنه بعدما أسقطن عمامته أثناء ضربه، وأكملن ضربه بالأحذية في الخارج.

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