7 فوائد صحية لـ التين المجفف

التين المجفف غني بالألياف، لذا يعمل على تحسين عملية الهضم، ومن فوائده ايضا أنه يعمل على تخفيف الشعور بالعطش، كما يحتوي على مضادات الأكسدة، والكالسيوم، والحديد، حسب ما جاء في موقع "أورجانيك":

العناية بالبشرة

بفضل احتوائه على كمية جيدة من فيتامين "C" والكالسيوم، يمنح التين المجفف بشرتك النعومة والنضارة، حيث تعمل هذه المكونات النشطة كمضادات للأكسدة، تحارب الجذور الحرة وتمنعها من التسبب في الإجهاد التأكسدي للبشرة، والذي يؤدي إلى التجاعيد، والبقع المرتبطة بالتقدم في العمر، كما أنها تحسن من مرونة البشرة والمحافظة على شبابها.

المحافظة على كثافة العظام

المجموعة المتنوعة من المعادن الموجودة في التين المجفف تحافظ على كثافة العظام، خاصة مع التقدم في العمر، حيث يسحب الجسم، في هذه الفترة، المعادن من العظام مما يؤدي إلى ضعف المفاصل وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

خفض ضغط الدم

نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم، فإن التين المجفف يعد الخيار الأمثل لخفض ضغط الدم، فالبوتاسيوم موسع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يمكن أن يقلل الضغط على الأوعية الدموية والشرايين، وبالتالي يحمي القلب والشرايين التاجية. لذلك ينصح مرضى ضغط الدم المرتفع بتناول التين المجفف على الإفطار في رمضان لتنظيمه والحد من ارتفاعه.

تعزيز المناعة

يعتبر فيتامين "C" مفتاح الصحة لأي جهاز مناعي، حيث يمكن أن يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويقوي المناعة ضد أنواع العدوى المختلفة ومسببات الأمراض الغريبة، كما يمكن لمضادات الأكسدة الأخرى المتوفرة بالتين المجفف حماية جهاز المناعة من الإجهاد.

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فقدان الوزن

يساعد محتوى الألياف الكبير والمتوفر في التين المجفف على زيادة الشعور بالامتلاء، وبالتالي منع الإفراط في تناول الطعام أو تناول وجبة خفيفة غير ضرورية، لكن مع ملاحظة تناولها باعتدال منعاً للإفراط في تناول السعرات الحرارية والسكر.

ضبط السكر بالدم

في حين أن محتوى الألياف لهذه الفاكهة قادر على تنظيم إطلاق الجلوكوز والأنسولين في الجسم، إلا أنه يجب مراعاة التركيز العالي للسكريات الطبيعية به، خاصة إذا كنت مصابا بالسكري.

التخلص من الكوليسترول الضار

ثبت أن الألياف الغذائية تقضي على الكوليسترول الضار بالجسم، وبالتالي تحمي من أمراض القلب وانسداد الشرايين.

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