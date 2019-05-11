بريانكا شوبرا ترتدي فستانًا مميّزًا في حفل "ميت غالا"

يعدّ الـMet Gala منصة دولية ضخمة لكل من المشاهير الذين يحضرون، والمصممين الذين يقومون بتصميم أزيائهم، لذا فإن ساعات التحضير المضنية تدخل في الجزء الفني لكل مظهر.

كانت بريانكا شوبرا أحد أبرز الضيوف المدعوين لحضور هذا الحدث المرموق ليلة الإثنين الماضي، وارتدت زيا كاملا من توقيع علامة ديور هذا العام، وحضرت النجمة الحفل برفقة زوجها نيك جوناس، مرتديةً فستانًا مثيرًا بنمط القفص الدراماتيكي، مع تنورة من الريش بظلال قوس قزح وكاب منسدل، متماشية تمامًا مع موضوع Met Gala لسنة 2019 بعنوان "Camp: Notes on Fashion".

تمت صناعة الفستان الراقي والكاب من التول، والذي يتميز بتطريزات من ريش التول والستراس الفضي، كما تم قطع كل أوراق الريش يدويًا ثم ربطها بطبقات متدرجة، من اللون الوردي الداكن إلى اللون الأصفر الجريء، والأصفر الداكن والأحمر الناري، وتمت صناعة التوب القفصي من التول و السبيب الفضي، حيث عمل على صناعة الفستان فريق مكون من 10 أفراد لمدة 1,500 ساعة، وتم إنهاء المظهر بتاج البلاديوم المذهل الذي زين خصلات شعر شوبرا الضخمة والمجعدة.

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