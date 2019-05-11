سرّ التصاميم المريحة في إطلالات الأميرة كيت ميدلتون

تتألّق الأميرة كيت ميدلتون بعيدا عن الفساتين الواسعة والأزياء الفاخرة التي اعتدنا مشاهدتها مع كل إطلالة، إذ ارتدت ملابس مريحة وأخرى كاجوال مفعمة بالحيوية، فنراها عملية وساحرة برفقة زوجها الأمير ويليلم.

واكبي من خلال الصور إطلالتين ساحرتين اختارتها كيت ميدلتون، وشاهدي كيف استبدلت الجاكيتات بطرق بسيطة، واختارت كيت ميدلتون تصاميم كاجوال ومريحة جعلتها مشرقة ومتألقة خلال زيارتها، فارتدت بنطالا جينزا ضيقا باللون الأسود مع الكنزة الصوفية السوداء ذات الياقة العالية.

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ونسّقت مع هذه الإطلالة موضة البلايزر الحمراء التي حملت توقيع دار Lorenzo Serafini مع الأزرار الذهبية وبسعر بلغ نحو 762 يورو. إلى جانب ذلك اختارت شنطة اليد الجلدية مع القماش اللماع والمضلع من دار Aspinal of London بسعر 495 يورو، مع البوتس الأسود المخملي عالي الساق.

وفي إطلالة ثانية لها برفقة الأمير ويليام، نسّقت كيت ميدلتون مع البنطلون الجينز والكنزة الصوفية، موضة الجاكيت الشتوية السميكة باللون الكحلي مع الجيوب العريضة بأسلوب الـParka من دار Troy، كما اكتفت باستبدال البوتس الأسود بآخر بني ومسطّح لتضمن الراحة أثناء التنقل على الشاطئ.

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