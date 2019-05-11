موديلات أزياء بصيحة الشراشيب موضة صيف عام 2019

تعدّ صيحة الشراشيب رائجة وبقوة هذا الموسم حيث شاهدناها بأبرز عروض الأزياء العالمية لربيع وصيف 2019 بالعديد من الموديلات والقصّات المنوّعة والجذابة وبأكثر من ستايل وأسلوب، منها العصري والشبابي ومنها الراقي بلمسات كلاسيكية، واخترنا لك اليوم مجموعة مميّزة من أبرز التصاميم المزيّنة بموضة الشراشيب لتختاري منها ما يلائم ذوقك وأسلوبك الخاص.

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تصاميم منوّعة وغنيّة انتقيناها لك بصيحة الشراشيب منها بموديلات أنيقة كالجاكيت الراقي والأنيق بقصّة طويلة مع لمسات من الشراشيب الناعمة من “أوسكار دي لا رينتا”، والتنورة الماكسي الطويلة باللون البنفسجي الشاحب والأنيق بتصميم مميّز من “توم فورد”، ولستايل شبابي وعصري اخترنا لك توب شبكي مزيّن بالشراشيب الطويلة باللون البني من تصميم “سلفاتور فيراغامو”، والفستان الميدي باللون الأزرق والمزيّن بالشراشيب بأسلوب فني ومبتكر بتصميم جذاب من “كالفن لو”، وغيرها من التصاميم الأنيقة والجذابة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

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