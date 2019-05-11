متى يجوز إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع بعذر؟ الإفتاء تجيب

أرسل أحد الأشخاص سؤالا لدار الإفتاء، يستفسر فيه عن وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع بعذرٍ دائم.

ومن جانبه، أجاب الدكتور شوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً إن الأصل فيمن وجبت عليه فدية الصوم لعذرٍ دائمٍ أن يُخرجها يومًا بيوم، أو دفعةً واحدة في آخر الشهر.

وتابع: "يجوز تقديم إخراجها أول الشهر على ما ذهب إليه السادة الحنفية، ولا يجزيء إخراجها قبل دخول الشهر الكريم اتفاقًا".

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