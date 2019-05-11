كارول سماحة: "لم أندم على الزواج متأخرا.. ولو راجل مش هتجوز حد مشهور"

قالت الفنانة كارول سماحة إن زوجها وليد مصطفى رجل ذكي ويتفهمها جيدا، ودائما تأخذ رأيه في الكثير من المشكلات والأغاني التي تُعرض عليها، ودائما يكون صادقا معها، مشيرة إلى أن زوجها يعطيها حريتها ومساحتها بشكل كبير.

وأضافت "سماحة"، خلال لقاء خاص مع برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" وفضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الجمعة، أن لا تغير على زوجها، وتعطيه مساحته الخاصة هو أيضا، وهو ما يميز العلاقة بينهما، متابعة: "وليد بيغير عليا شوية، بس أنا بقدر ده علشان صعب تتجوز حد تحت الأضواء ولو كنت رجل مش هتجوز حد تحت الأضواء".

وتابعت أنها لم تندم على الزواج متأخرا، وتستمتع كثيرا في الجلوس وحدها، وتكون سعيدة جدا وهي وحيدة.

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