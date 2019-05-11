يواجه العديد من الأشخاص، أزمة مرارة الفم، حيث يصعب عليهم تذوق الأطعمة، فضلًا عن الشعور بالمرارة في كل مرة يتناولون فيها الطعام أو الشراب، وهُناك العديد من الأسباب المرضية التي تُسبب هذا الشعور، عليك معرفتها للتخلص من تلك المشكلة.

أسباب مرارة الفم، وفقًا لموقع "healthline":

الإمساك:

قد يؤدي تفاعل أدوية الإمساك، مع بعضها البعض، إلى الشعور بإحساس مُر.

جفاف الفم:

وذلك بسبب قلة اللعاب، أو الامتناع عن الطعام والشراب لفترة، الأمر الذي يؤدي للجفاف، وينتج عنه الإحساس بمرارة الفم.

ارتجاع المريء:

وذلك بسبب ارتفاع الحامض الموجود في المعدة للمريء، ما يسبب مرارة الفم عادةً.

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مشاكل الأسنان:

كالتهابات الفم، واللثة، والإصابة بالخراج، الأمر الذي يؤثر على رائحة الفم، ويسبب الإحساس بالمرارة في بعض الأحيان.

اضطراب الهرمونات:

تؤثر اضطرابات الهرمونات، على أجهزة الجسم، خاصة خلال فترة الحمل، والتبويض، والدورة الشهرية أيضًا، وقد تؤثر على المذاق.

الأدوية:

خاصة أدوية الفيتامينات، والمُضادات الحيوية، فتفاعل بقايا الدواء إلى اللعاب، يترك الشعور بالمرارة في الفم.

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