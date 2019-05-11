حضري لأسرتك البيكاتا في منزلك، وجددي في أطباق اللحوم، التقليدية، والمعتاد تقديمها على طاولة الطعام. وإليكِ طريقة عمل البيكاتا بخطوات الشيف غادة التلي. المكونات: شرائح لحم بفتيك ملعقة كبيرة سمنة كوب مشروم مكعب مرقة ثوم ملح Advertisements فلفل أسود ربع كوب عصير ليمون دقيق طريقة عمل البيكاتا: اغمري اللحمة بالدقيق ثم شوحيها في السمنة حتى يصبح لونها ذهبي. اخرجي اللحم، وضعي مكانها المشروم، وشوحيه وضيفي له الماء. ضيفي الليمون ثم ضيفي اللحم مرة أخرى واتركيها لتنضج. قدميها ساخنة، وامزجيها مع المكرونة المسلوقة. ​

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