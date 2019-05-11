أعراض الأنيميا

"الأنيميا" أو ما يعرف بفقر الدم من الأمراض الشائعة لدى الكثيرين، فهي ناتجة من عدم توافر كمية كافية من خلايا الدم الحمراء في الجسم، وانخفاض تركيز "الهيموجلوبين" عن المستوى الطبيعي.

وعرضت صحيفة "ELLE" الأعراض التي تظهر على المصابين بالأنيميا، ومنها:

- شحوب البشرة.

- ضربات قلب سريعة وغير منتظمة.

- التنفس بصعوبة.

- آلام في الصدر.

- الدوخة.

- النعاس.

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- تغيرات في الحالة الادراكية.

- الشعور بالبرودة في اليدين والقدمين.

- الصداع.

أما عن بعض الأسباب الخاصة بفقر الدم، عرضت الصحيفة بعضًا منها:

1- سوء التغذية:

كل شخص يفتقد نظامه الغذائي الحديد والفيتامينات، بالأخص حمض الفوليك، معرض للإصابة بفقر الدم.

2- أمراض في الأمعاء:

المصابون بأمراض الأمعاء مثل داء كرون والداء البطني، هم الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم.

3- الدورة الشهرية:

الدورة الشهرية تسبب للمرأة فقدان كميات من الدم كبيرة، وبالتالي تفقد الحديد أيضا في فترة الحيض.

4- الحمل:

الحمل يعرض المرأة إلى خطر الإصابة بفقر الدم، وذلك لأن مخزون الحديد المتوفر لديها ينبغي أن يدعم حجما أكبر من الدم، ما يكون عليه في الحالة الطبيعية وأن يكون، أيضا، مصدرًا للهيموجلوبين الذي يحتاج إليه الجنين للنمو والتطور.

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