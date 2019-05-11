بالصور| وثائق زواج وطلاق أحمد سعد وريم البارودي تشعل "السوشيال ميديا"

"6 أيام فقط".. يؤكد الفنان أحمد سعد مدة زواجه من الفنانة ريم البارودي وذلك خلال تصريحاته ببرنامج "شيخ الحارة" الذي يقمده بسمة وهبي على قناة "القاهرة والناس".

"ريم" ردَّت على تصريحات طليقها عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام"، مؤكدة أن الزواج استمر 25 يومًا، وكتبت: "سمعت إني اتجوزت 6 أيام... لا.. أنا أصلا اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة.. مش مهم بس المهم بقى كفاية هبل وقلة أدب واللي مش هسمح بيه أن يا حرام إننا اتعملنا عمل من إحدى زوجاته علشان نطلق بعد 6 أيام اللى كانوا على علاقة ساعتها.. أقسم بالله وحياة شهر كريم.. أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر.. ولو على الأعمال.. أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد يقول اللى حصل في الكواليس.. ملحوظة بعد 14 سنة محاولات إصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوم.. العمل عمل الله.. ريم البارودي".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقتي الزواج والطلاق لـ"سعد" و"ريم، ما أثار جدلًا واسعًا، وحصل "الوطن" على مستند لقسيمتي الزواج والطلاق التي أوضحت أنها ارتبطا رسميا في 23 فبراير من العام 2017 وانفصلا في 21 مارس 2017.

وتواصلت "الوطن" مع الفنان أحمد سعد ليرد على تعليق ريم رفض الرد.

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