تعرفي على موضة الترتر البراق لاطلالة جذّابة

عُرف الترتر البرّاق منذ الثمانينيّات، واحتلّ منصات أهم عروض الأزياء العالمية . نرى رواج هذه الموضة صيفًا وشتاءً، فـ أزياء الترتر لا تتخلى عنها السيدة بمختلف اطلالاتها .

سواء كانت المناسبة التي ستذهبين إليها نهاريّة أم مسائيّة، ليس هناك فرق، لأنّ النتيجة ستضمن أنّك ستكونين محطّ الأنظار أينما ذهبت.

نصائح لارتداء الترتر البرّاق

- يمكنك ارتداء توبات مرصّعة بـ الترتر مع بنطلونات الجينز للغداء مع الصديقات.

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- يمكنك اختيار تصاميم مزيّنة بترتر كبير الحجم إذا كنت نحيلة.

- إذا كنت تتمتّعين بجسم ممتلئ، ابحثي عن ترتر صغير الحجم.

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