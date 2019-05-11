القاهرة - لايف ستايل
عُرف الترتر البرّاق منذ الثمانينيّات، واحتلّ منصات أهم عروض الأزياء العالمية . نرى رواج هذه الموضة صيفًا وشتاءً، فـ أزياء الترتر لا تتخلى عنها السيدة بمختلف اطلالاتها .
سواء كانت المناسبة التي ستذهبين إليها نهاريّة أم مسائيّة، ليس هناك فرق، لأنّ النتيجة ستضمن أنّك ستكونين محطّ الأنظار أينما ذهبت.
نصائح لارتداء الترتر البرّاق
- يمكنك ارتداء توبات مرصّعة بـ الترتر مع بنطلونات الجينز للغداء مع الصديقات.
- يمكنك اختيار تصاميم مزيّنة بترتر كبير الحجم إذا كنت نحيلة.
- إذا كنت تتمتّعين بجسم ممتلئ، ابحثي عن ترتر صغير الحجم.
قد يهمك أيضا:"الترتر" يدخل في تصميمات السراويل الأنيقة والقمصان اللامعة
كيت موس تتألق بإطلالة مثيرة من الترتر الأسود
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على موضة الترتر البراق لاطلالة جذّابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.