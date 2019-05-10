انت الان تتابع تفاصيل خبر إغلاق 3 مراكز تجارية في بروكسل بسبب طرود مشبوهة والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 11:58 مساءً - أعلنت الشرطة البلجيكية، اليوم الجمعة، إغلاق 3 مراكز تجارية بعد إخلائها تماماً، في العاصمة بروكسل، على خلفية اكتشاف طرود مشبوهة.
وأوضح أوليفر سلوس، مسؤول أمني في بروكسل، خلال تصريح صحفي، أنهم تلقوا بلاغاً من مجهول بوجود قنبلة في أحد مراكز التسوق في العاصمة.
وأضاف سلوس، أن السلطات قامت بإخلاء مراكز التسوق "Woluwe" و"Docks " وAnderlecht" في خطوة احترازية.
وأشار إلى أن عناصر الشرطة قامت بتشكيل طوق أمني حول المراكز، وعمليات البحث عن القنبلة جارية إلى جانب استقدام كلاب مدربة على كشف المتفجرات.
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