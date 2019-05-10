أول تعليق لشيماء سيف على حلقتها في برنامج "رامز في الشلال"

علقت الفنانة شيماء سيف، على ظهورها اليوم الجمعة، مع الفنان رامز جلال ببرنامج "رامز في الشلال قائلة: "أنا بس عايزة أقول شكرا على كمية التعليقات والرسائل اللي وصلتني واللي لسه بتوصلي".

وأضافت في منشور لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "اللي قال كلمة حلوة فله مثلها واللي قال كلمة وحشة فله مثلها، مع احترامي وحبي ليكم".

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وكانت شيماء، وقعت ضحية حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وفي فقرة الغوريلا، فقدت الفنانة شيماء سيف وعيها، وحاول رامز جلال وفريق العمل إفاقتها، وانهارت شيماء سيف بعدما فاقت، ووجهت اللوم لرامز جلال: "عمال تعلى بالليفل وهتعمل فينا إيه طيب أكتر من كدا هترمينا من الفرن".

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