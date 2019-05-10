"كرشها شبه التكييف".. رواد السوشيال ميديا عن حلقة شيماء سيف بـ"رامز في الشلال": كلها تنمر

بملابس كاجوال، ذات ألوان زاهية، وشعر ويفي منسدل، وقعت الفنانة الشابة، شيماء سيف، ضحية الحلقة الخامسة، من "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وبدأ رامز الحلقة، بمقدمة ساخرة، حملت في طياتها التنمر من هيئة، ووزن الفنانة الشابة.

حيث بدأ رامز حلقته قائلًا: "التخن ميزة والرفع خيبة.. ده دستور النجمة ضيفتنا، ضيفتنا هي نشويات الفن ودهون الدراما شيماء سيف، الطيبة أم قلب نضيف، الرقيقة أم جسم نحيف".

وتابع: "مين اللي بتاكل كشري في رغيف، مين اللي المفروض تشتغل شيف، مين اللي كرشها شبه التكييف".

ثم بدأ رامز في السخرية من إطلالتها، قائلًا: "الجزمة بينك والجاكيت سيمون عاملالي فيها باربي"، وأضاف: "عاوزة فريق دفاع مدني عشان يركبلها المايك، وفول حراتي عشان تتسلى فيه، بدل طوق الورد"

وعند المواجهة الأولى بين "سيف" والفيل، علق رامز: "لقاء الكناتر"، في إشارة منه لزيادة وزنها.

واستمر مقدم البرنامج في السخرية بشكل واضح من الضيفة، طوال مدة الحلقة، الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق أحدهما: "عيب عليه الصراحة، مش خفة دم لما يتريق على لبس أو شكل حد"، في حين تابعت الأخرى: "حلقة كلها تنمر".

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وبعد انتهاء المقلب، وترضية الفنان رامز جلال لها، بعد أن قبل رأسها، طالبها الفنان رامز جلال بأن تؤكد على كل جمهورها بأنها سامحته في المقدمة التي قدمها لها في بداية الحلقة.

وبالفعل أكدت الفنانة شيماء سيف على أنها قد سامحته: "مسامحة في أي إفيه قاله رامز عليا، محدش ليه دعوة ده أخويا وحبيبي.. بس ظبطني أنت بس".

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