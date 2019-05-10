أحمد سعد يغني لـ"ريم البارودي: "أنت بسهولة سبت وراجعلي يالا ابعد خلاص"

تحدث الفنان أحمد سعد عن أغنياته "السنجل"، التي طرحها مؤخرا، مؤكدا على أنه في بداية حياته الفنية كان يطرح الألبومات، وأول ألبوم طرحته في 2004، وبعده 2008، وبعمل ألبوم حاليا فيه 10 أغاني.

وكشف سعد، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة، أن ألبوم الجديد به أغاني لحفلات الزفاف، وغيرها من الأغنيات.

وعلق أحمد سعد على اتهام المنتج ناصر الظنحاني، له بالنصب، نافيا أن يكون قد نصب عليه: "كنت متفق معاه على مسرحية وعمل عكس اللي اتفقنا عليه، خارج بنود العقد وفسخت العقد".

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وعلق أحمد سعد على صورة الفنانة ريم البارودي: "اللي فات كله مات، يالا شكرا سلام، انتهيت وابتديت مش هينفع كلام، أنت بسهولة سبت وراجعلي يالا ابعد خلاص"، مؤكدا: "مفيش بيني وبينها حبال علشان تتقطع".

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