انت الان تتابع تفاصيل خبر فاجعة قبالة سواحل تونس.. 70 قتيلاً إثر غرق قاربهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 09:52 مساءً - لقي 70 مهاجراً أفريقياً غير نظامي مصرعهم، اليوم الجمعة، قبالة السواحل التونسية إثر غرق قارب كان يقلهم.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية: إنه "تم تسجيل وفاة 70 شخصاً مهاجراً، قبالة المياه الإقليمية، وعلى مستوى محافظة صفاقس"، جنوبي البلاد.

ووفق المصدر ذاته، تم إنقاذ 16 آخرين كانوا على متن القارب، موضحاً أن عملية الإنقاذ تمت عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.

ولا يزال انتشال الجثث متواصلاً من قبل وحدات جيش البحر، ما يجعل عدد الوفيات المسجلة مرشحاً للارتفاع.

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ومن المنتظر أن يتم نقل الجثث إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، في حين لم تتوفر بعد معطيات عن الجهة التي ستتولى استقبال الناجين.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، أن "المركب غادر الخميس ميناء مدينة زوارة الليبية في اتجاه إيطاليا".

وتستغل شبكات لتهجير الأشخاص الوضع المتأزم في ليبيا لإيصال مهاجرين غير نظاميين نحو إيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتزايدت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس، منذ ثورة يناير 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات.