بالفيديو| "ترجع لسمية الخشاب ولا ريم البارودي؟".. أحمد سعد يجيب على السؤال الصعب

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، سؤال أخير للفنان أحمد سعد، خلال الجزءء الثاني، من حلقته ببرنامجها "شيخ الحارة" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس".

وقالت "وهبة" لـ"سعد": "لو قدامك ترجع واحدة من زوجتين انت انفصلت عنهم ترجع لسمية الخشاب ولا ريم البارودي"، ليرد الأخير: "أرجع قبل ما اتجوزتهم أصلًا، أرجع سينجل".

وكان الفنان أحمد سعد، حل ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، وتحدث خلال جزئي الحلقة على أسباب أنفصاله من الفنانة سمية الخشاب، وعلاقته بريم البارودي.

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