أحمد سعد يغني لـ"سمية الخشاب": خليني ذكرى جميلة وأوعى تنسي زمان

وجّه الفنان أحمد سعد رسالة للفنانة سمية الخشاب، عن طريق كوبليه غنائي، بعدما غنى لها: "خليني ذكرى جميلة عندك وأوعى تنسي زمان".

وقالت له بسمة وهبة: "أنا حاسة إنك هترجعلها"، ورد أحمد سعد عليها: "ده إحساسك، دي حاجة في علم الغيب".

وكشف "سعد"، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة، "بقول لكل الناس اللي قالت عليا كلام ميصحش تقولو عليا كلام، حقيقة الموضوع أنا قولتها، وحقيقتكوا قولتها، واتكلمتوا عليا وأنا رديت، وأنا بعمل رد فعل ومش بعمل فعل، ومطلعتش أتكلمت على واحدة إلا لما هي اتكلمت عليا.

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