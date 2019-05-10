بعد مشهد دينا الشربيني في "زي الشمس".. كيف يتم تأهيل البنت بعد صدمة الخيانة؟

نالت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل "زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني إشادات واسعة من الجمهور مع بداية عرضه على شاشة التليفزيون في رمضان الحالي.

وحقق مشهد "الخيانة" التي اكتشفت فيه "نور" التي تجسدها "دينا الشربيني" حمل شقيقتها "فريدة" وتجسدها "ريهام عبد الغفور" من خطيبها، ومشهد "المواجهة مع شقيقتها وخطيبها" مشاهدات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المشهد الذي بكى عند مشاهدته الجماهير لما قدمته "نور" من اعتذار وتنازل عن كرامتها مقابل بقاء خطيبها الخائن، اعتبره المشاهدون أمر واقع يحدث في الحقيقة مع كثير من الفتيات اللاتي يتنازلن عن الكرامة مقابل الحب.

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مشهد الخيانة الذي ترك أثرا كبيرا بين الجمهور، وصفته سمية الجمال، معالج نفسي معتمد بتقنية الحرية النفسية وتقنيات علاج المشاعر، بالصدمة الكبيرة لأي فتاة تتعرض لمثل هذا الموقف في الحقيقة ويجب أن تخضع لجلسات علاج نفسي بخاصة إن كانت الخيانة مع الأخت.

وأضافت الجمال لـ"الوطن" أن أي صدمات أو مشاعر سلبية يمكن علاجها من خلال جلسات تحرير المشاعر وهي جلسات علاج نفسي يعمل فيها المدرب على إزالة المشاعر السلبية من العقل الباطن، لافتة إلى أن أسلوب تحرير المشاعر له تقنيات كثيرة من بينها تمارين تخيل، والهدف في النهاية هو الوصول لقبول الحدث أو الصدمة و القدرة على تخطيه بسلام.

وتختلف مدة العلاج النفسي من شخص لآخر حسب قوة شخصيته وتحمله وحسب شدة الموقف، وحسب تعبير الجمال، كلما كانت الصدمة أشد تحتاج مدة علاج أطول.

إلى جانب العلاج النفسي، يجب على الفتاة التي تتعرض لمثل هذه الصدمة ممارسة الرياضة حتى لو رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميا، فذلك يساعد على تقليل نسبة الكورتيزون والذي يعمل بدوره على تقليل الضغط العصبي، إلى جانب ذلك من المهم أيضا من تناول الفيتامينات التي تدعم صحة الجهاز العصبي مثل فيتامين B مركب والأوميجا 3 وتناول جرعات عالية من فيتامين سي c والفواكه الغنية به ليستطيع الجهاز العصبي تجاوز مرحلة الضغط الشديدة التي يمر بها.

ودعم العائلة والأصدقاء أمر مهم جدا، شددت عليه المعالج النفسي، مؤكدة أن قضاء وقت في الطبيعة أو البحر من العوامل المساعدة على تجاوز الصدمات أيضا.

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