مائدة سحور 6 رمضان

السحور من الوجبات الأساسية التي يعتمد عليها كثيرون في عدم الشعور بالجوع والعطش خلال رمضان، ويقدم موقع "هُن" اقتراحات لمائدة سحور متكاملة العناصر الغذائية ليوم 5 رمضان.

فول بالبصل، وذلك بتشويح البصل في الزيت حتى يذبل، ثم يضاف إليه الفول ويقلب، تضاف البهارات والليمون ويقدم ساخنا.

سلطة خضراء تحتوي على خيار وخس لتمنع العطش.

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جبنة رومي.

بيض عيون الملح والفلفل.

عيش بلدي طازج.

كوب زبادي كامل الدسم للهضم.

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