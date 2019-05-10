مائدة سحور 6 رمضان

السحور من الوجبات الأساسية التي يعتمد عليها كثيرون في عدم الشعور بالجوع والعطش خلال رمضان، ويقدم موقع "هُن" اقتراحات لمائدة سحور متكاملة العناصر الغذائية ليوم 5 رمضان.
فول بالبصل، وذلك بتشويح البصل في الزيت حتى يذبل، ثم يضاف إليه الفول ويقلب، تضاف البهارات والليمون ويقدم ساخنا.
سلطة خضراء تحتوي على خيار وخس لتمنع العطش.
جبنة رومي.
بيض عيون الملح والفلفل.
عيش بلدي طازج.
كوب زبادي كامل الدسم للهضم.
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