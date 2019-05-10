أحمد سعد: أنا مع تعدد الزوجات.. وسبت ريم البارودي 10 مرات ورجعتلها

علق الفنان أحمد سعد على مقولة الفنانة ريم البارودي "كما تدين تدان"، تلميحا على طلاقه من الفنانة سمية الخشاب قائلا: "مراتي الأولانية قالت كما تدين تدان"، مشددا على أنه وقت زواجه من ريم البارودي كان مطلق من زوجته الأولى وأنه ليس لديه أدنى مشكلة مع الزواج بأكثر من واحدة بنفس التوقيت، "مثنى وثلاث ورباع"، "أنا مع تعدد الزوجات جدا".

وقال سعد، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة، "كل واحد بيخرج من علاقة بيبص على اللي بعدها مبيبصش على اللي قبله".

وتابع سعد: "ريم البارودي قالت إني علاقتي بالسوشيال كانت ضايعة ومش ولابد، وكنت بنزل إني كنت بسيبها وبرجعلها كل شوية، ولو أنا مش كويس إزاي هسيب واحدة وأرجعلها تاني وأنا مش كويس وإزاي هطلق واحدة وأرجع أكلمها وتكلمك إلا إذا كنت كويس".

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واستكمل سعد: "قبل سمية الخشاب كنت بقول كل شهر إني سيبتها، وده حصل 10 مرات وكنت بسيبها وبرجع، وأنا عمري ما خونت واحدة كانت معايا".

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