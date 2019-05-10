أحمد سعد: أنا الزوج رقم 6 في حياة سمية الخشاب

قال الفنان أحمد سعد، إنه في حال عرض عليه تتر مسلسل للفنانة سمية الخشاب، سيرفض لأنه لا يستطيع العمل كآلة، "مشكلتي في حياتي هي علاقتي بالناس، ولو عندي خزنة هي الناي وعلاقاتي".
وكشف سعد، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة، عن أنه رقم 6 في زيجات طليقته الفنانة سمية الخشاب، "كل الناس عارفة ودي مش حاجة تغضب ربنا".
واستكمل سعد: "عاوزة أعتذر لكل جمهوري اللي بيسمع عني كلام وحش، واللي بيشوفوا عني حاجات وحشة باختياراتي الغلط، عاوز أعتذر لجمهوري اللي شتمني واللي شافني وسمع مني حاجات حلوة أنه شاف حد وهو بيشتمني، ولكن ربنا بيلعمني".
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