تحدث الفنان أحمد سعد عن علاقاته وزيجاته السابقة، مشيرا إلى أن السيدات اللاتي دخلن حياته من قبل كلهن برج الميزان، "الستات اللي بعرفها برج الميزان ستات عندهم كبرياء جامد جدا".
ورد سعد، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة، على سؤال "أشمعنى ستات برج الميزان؟"، قائلا: "هما بيحبوني أنا، سمية الخشاب ميزان وريم البارودي ميزان ومراتي الأولى ميزان، الميزان جاي معايا".
وشدد أحمد سعد: "أنا عمري ما خونت ولا جيت على حق حد، إلا إذا كان رد فعل لفعل، وعمري ما عملت فعل، حتى لو رد الفعل قاسي وقوي".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد: كل الستات اللي عرفتها برج الميزان.. "بييجوا معايا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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