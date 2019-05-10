أحمد فلوكس يعلق على شائعة زواجه من غادة عبد الرازق: ربنا يكرمك

علق الفنان أحمد فلوكس على شائعات زواجه من الفنانة غادة عبد الرازق، والتي فجرتها، الإعلامية عائشة، خلال استضافتها للأخيرة، ببرنامجها "عايشة شو".

ونشر "فلوكس" مقطع من الحلقة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق قائلا: "غادة من أجدع الناس اللي اشتغلت معاهم، ونجحنا مع بعض جدا، بتحب شغلها جدا، وجدعة جدا، (برج) سرطان زيي كل سنة وأنتي طيبة وربنا يكرمك يارب".

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وكانت عائشة، وجهت سؤال لغادة خلال استضافتها، قائلة: "عمرك اتجوزت حد أصغر منك"، لترد غادة "أه"، فوجهت الإعلامية سؤالا آخر، قائلة: "مين أحمد فلوكس؟"، الأمر الذي نفته الفنانة على الفور، قائلة: "عمري ما اتجوزت فلوكس، لكن آخر جوازة ليا كانت من شخص أصغر مني، دون ذكر اسمه".

وكانت غادة وأحمد فلوكس، اشتركا سويا في العمل الدرامي "الباطنية" (عُرض في أغسطس 2009)، بمشاركة الفنان صلاح السعدني ولوسي.

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