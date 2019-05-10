"الجمال في النقص".. "جوتشي" تتحدى الموضة في إعلان أحمر شفاه بأسنان صفراء

تحاول العلامة التجارية "جوتشي دوما" أن تكسر قواعد الموضة والأزياء، وأن تدخل على عروض أزيائها شيئا غير تقليديا، ولكنها ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك في إعلان أحمر الشفاه الجديد، بعد أن قررت أن تكون تيمة الإعلان "الجمال في النقص".

وتعتبر "جوتشي" علامة تجارية مخصصة للأزياء، والعطور، وبعض أدوات التجميل أبرزها أحمر الشفاه.

واستعانت الحملة الدعائية الأخيرة، بقيادة المخرج العالمي أليساندرو ميشيل، بعارضات أزياء يخالفن المتعارف عليه في عالم الموضة من أسنان بيضاء ناصعة كاملة كحبات اللؤلؤ، حيث ظهر 3 أفواه خلال الإعلان، بأسنان صفراء، وأخرى ظهرت بأسنان ناقصة، حيث اختفى من فمها الأنياب، وفق ما نشرت مجلة "جليمور" المتخصصة في الموضة.

ومن بين المشاركين في الحملة الدعائية عارضة الأزياء والمغنية داني ميلر، التي لديها فجوات كبيرة تظهرها بفخر في ابتسامة.

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واعتادت "جوتشي" على مخالفة معايير الموضة، وخاصة في عروض الأزياء، فتعتمد على عارضين من الرجال غير مفتولي العضلات، كما تستعين بفتيات ممتلئات.

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