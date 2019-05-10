موديلات عبايات عصرية لشهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 مايو 2019 07:42 مساءً - اختاري خلال شهر رمضان المبارك إطلالات تجمع بين الحشمة والرصانة وبين اللمسات العصرية المواكبة لأبرز صيحات الموضة في الوقت نفسه. فموضة هذا الموسم لم تخل من قطع محتشمة تليق بالشهر الفضيل.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: MONSE, MIMI LIBERTE, OFF-WHITE, GOLDEN GOOSE, ANDY WOLF, DEMNA GVASALIA, WANDLER, JOHANNA ORTIZ, JW ANDERSON, FRANCESCO RUSSO, JACQUEMUS, VITA KIN, ALANUI, ARPANA RAYAMAJIHI, ROLAND MOURET, LA PETITE LUNETTE ROUGE.

فستان من Monse. السعر 2367$

حذاء من Francesco Russo. السعر 920$

أقراط من Jacquemus. السعر 383$

عباية/جمبسوت من Roland Mouret. السعر 2280$

عقد من Arpana Rayamajhi. السعر 607$

فستان من Mini Liberte. السعر 1830$

حقيبة من Off-White. السعر 1407$

حذاء من Golden Goose. السعر 420$

نظارات شمسية من Andy Wolf. السعر 427$

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عباية/ فستان من Demna Gvasalia. السعر 3267$

حذاء من Francesco Russo. السعر 1343$

حقيبة من Wandler. السعر 857$

فستان من Johanna Ortiz. السعر 1977$

حقيبة من JW Anderson. السعر 900$

حذاء من Francesco Russo. السعر 1343$

أقراط من Jacquemus. السعر 383$

فستان من Vita Kin. السعر 2147$

سترة من Alanui. السعر 1327$

أقراط من Arpana Rayamajhi. السعر 350$

فستان من Roland Mouret. السعر 2420$

حذاء من Golden Goose. السعر 463$

حقيبة من Wandler. السعر 993$

نظارات شمسية من La Petite Lunette Rouge. السعر 587$