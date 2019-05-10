ميغان ماركل تقدم طفلها للعالم بفستان باللون الأبيض وهذه أجمل إطلالاتها بهذا اللون

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 مايو 2019 07:42 مساءً - ميغان ماركل Meghan Markle اسم على كل لسان حاليًّا، ولا سيما بعد أن أنجبت طلفها من الأمير ويليام مؤخرًا، وقاما بتعريف العالم إلى المولود الجديد الذي أطلقا عليه اسم “ارشي هاريسون مونتباتن ويندزور” Archie Harrison Mountbatten Windsor، وفي هذه المناسبة شاهدناها وقد تألقت في فستان باللون الأبيض بقصة الترانشكوت لكن من دون أكمام، مع صفّيّ أزرار وحزام على الخصر، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، واكتفت ببعض المجوهرات الناعمة.



ميغان ماركل واللون الأبيض:



من المعروف عن دوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markle، أنها تعشق اللون الأبيض، وهذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها هذا اللون للمناسبات الرسمية، حيث إنها اعتمدت عددًا من الاطلالات الرائعة فيه، إن كان في موديلات الفساتين الميدي، أو في تنسيقات التنانير مع القمصان، أو في المعاطف الفاخرة التي نسقتها بأسلوب راقٍ، والجديد بالذكر أنّ اللون الأبيض يليق كثيرًا بـ “ميغان ماركل” Meghan Markle، لا سيما وأنّ بشرتها سمراء جذابة وشعرها داكن، ومن أجمل اطلالاتها بالأبيض كانت في فستان يشبه الجلابية من “ديور” Dior، وفي التنسيق الذي اعتمدت فيه فستان ميدي من “فيكتوريا بيكهام” Victoria Beckham مع معطف باللون الأبيض، والفستان بقصة القميص الذي اختارته من دار “جيفنشي” Givenchy وغيرها من الاطلالات المميزة باللون الأبيض.

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شاهدي أجمل اطلالات ميغان ماركل Meghan Markle باللون الأبيض، أخبرينا رأيكِ بها.

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