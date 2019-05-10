كيف كانت إطلالات البلوجرز مع بداية الشهر الفضيل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 مايو 2019 07:42 مساءً - تعوّدنا كل سنة أن تبدأ فاشينيستات انستقرام بمشاركة المتابعات بأجدد الإطلالات الرمضانية، التي تتنوع ما بين العبايات والقفاطين والاطلالات المزركشة بالطابع الرمضاني. وفي رمضان 2019 جمعنا لكِ أجدد اطلالات الفاشينيستات بأول أيام رمضان، لتُلهمكِ اطلالات مميزة تتألقين بها في الشهر الكريم.

الفاشينيستا الكويتية دلال الدوب بـ بدلة كلاسيكية

أطلت علينا الفاشينيستا الكويتية دلال الدوب باطلالة فخمة كعادتها، بستايل بدلة منقسمة لجزأين، أحدهما بنقوشات قشور السمك، والنصف الآخر باللون الأسود، بدت غاية في الفخامة مناسِبة للحفلات الكبيرة بنهار رمضان ومن بعد الإفطار، نسقت معها حجابها الأبيض، وبالرغم من أنّ اللون كان مختلفًا كثيرًا إلا أنه بدا مألوفًا.

مرمر محمد بـ عباية سوداء

أما مرمر محمد فقد اختارت عباية سوداء بسيطة وهادئة جدًّا، وعادة لم نتعود على مرمر أن تكون بهذه البساطة بأول أيام رمضان، إذ كانت تركز أكثر على التصميمات البارقة أو المزركشة، لكن لمحبات الذوق البسيط فهذا اللوك من مرمر، سيكون مثاليًّا لذوقِك، ومعها يمكنكِ اعتماد الأحذية الفخمة كهذا الستايل الأنثوي الذي اعتمدته مرمر.



في المقابل اختارت دلال النقبندي جمبسوت أحمر ساتان، مع التطاريز البيضاء بالخيوط، مناسب لحفلات الإفطار والسحور، ويشعركِ أكثر بالأجواء الرمضانية، نسقت معه كارديغان من دون أكمام ليكون محتشمًا أكثر.

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سندس قطان بـ عباية من الكتان

اختارت سندس قطان عباية من الكتان، مناسبة أكثر للصيف بدرجتها اللبني السماوي، مع شنطة صغيرة الحجم، وحذاء ميول مفتوح، لم يبدُ لونهما متناغمًا بشكل كبير.



بينما اختارت خولة المراغي فستان عباية باللون الأخضر من الدانتيل المنقط، مع شوز مطرز من الدانتيل مدبب من الأمام، لإطلالة أنثوية من الدرجة الأولى، لكنها لا تحمل الكثير من الطابع الرمضاني.



أخبرينا أيّ الاطلالات الرمضانية أعجبتكِ أكثر من البلوجرز المحجبات؟.