زيت بذور الرمان للشعر غاية في الأهمية!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 مايو 2019 07:42 مساءً - يعدّ زيت بذور الرمان أحد الزيوت الطبيعية المهمة للشعر، لهذا يُستخدم للكثير من الأغراض الجمالية من أجل العناية بالشعر، ولا نستغرب أن نجد هذا الاسم موجودًا بالكثير من مستحضرات التجميل للعناية بالشعر.



فوائد زيت بذور الرمان للشعر





- يحافظ على نعومة الشعر الجاف، ويغذيه ويرطّبه، فهو يحتوي على الكثير من المواد المرطبة والفعالة لشعركِ مثل فيتامين ج وفيتامين أ.



- يساعدكِ في التخلص من قشرة الشعر، لأنه يعمل على تنظيف فروة الرأس بطريقة رائعة وسريعة.



- يحمي الشعر من التساقط، بإمداده بـ المواد الغذائية التي يحتاجها مثل الكالسيوم.



- يساعد على تطويل الشعر بسرعة، لأنّه يحتوي على مضادات أكسدة تسمح للشعر بالتنفس وتجديد خلاياه.



طريقة استخدام زيت بذور الرمان للشعر



- حمّام زيت بذور الرمان الدافئ للشعر



إن كان شعركِ متقصّفًا وهائشًا استخدمي زيت بذور الرمان، عن طريق وضع الماء الدافئ على شعرِك، ثم بضع قطرات من زيت بذور الرمان، وتركه لمدة نصف ساعة، مع تغطية الشعر بفوطة مبللة بماء دافئ أيضًا، حتى تسمحي لشعركِ بالتنفس.



اشطفي شعركِ بعدها بالماء الفاتر والشامبو، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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- زيت الرمان لتطويل الشعر مع زيت الزيتون والخروع





إن كنتِ ترغبين في تطويل شعرِك، فاعتمدي كميات متساوية من 3 ملاعق كبيرة من زيت بذور الرمان، وزيت الخروع، وزيت الزيتون، ووضعها على شعركِ المبلل، واتركي الخليط لمدة ساعة كاملة.



اشطفي بعدها شعركِ بالماء والشامبو، وكرري الماسك مرتين أسبوعيًّا.

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