تسريحة الضفائر لإطلالة هادئة في رمضان... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 مايو 2019 07:42 مساءً - تسريحة الضفائر هي إحدى تسريحات الشعر المريحة جداً والناعمة، وبالتالي هي ملائمة جداً لإطلالتك خلال شهر رمضان بعيداً عن التكلف والمبالغة. فإن كنت من محبات هذه التسريحة، استوحيها من النجمات واعتمديها، فهي تمنحك طلة هادئة في رمضان.



تسريحة الضفائر الثلاث

هي تسريحة في غاية النعومة والبساطة، وهي تقيك من التعرق والشعور بالحر، كما أنها تضفي على إطلالتك في رمضان لمسة طفولية جميلة، فاعتمديها بأسلوب النجمة أليشيا كيز، بحيث تبدأ التسريحة بثلاثة ضفائر صغيرة في أعلى الرأس وتنتهي بضفيرة طويلة منسدلة على الظهر.



تسريحة الضفيرة الجانبية



إنها تسريحة أنيقة جداً، وفي الوقت نفسه بسيطة وناعمة، وهي ملائمة لأوقات الليل والنهار على حد سواء، فاستوحيها من النجمة سيلينا غوميز، بحيث تعتمدين الغرة البوف المشدودة وتسرحين شعرك على شكل ضفيرة من نصف الرأس وحتى نهايات الشعر بطريقة جانبية جذابة.



تسريحة الضفائر الفرنسية

إنها تسريحة مفعمة بالأنوثة وستمنحك طلة حيوية غير متكلفة، فإن كنت ترغبين في اعتمادها خلال رمضان، استوحيها من النجمة كاميلا كابيلو التي اعتمدتها في إحدى إطلالاتها، بحيث تعتمدين ضفيرتين جانبيتن وأخرى نصفية طويلة منسدلة على الظهر، مع بعض الخصل المنسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة الضفائر الصغيرة

هذه التسريحة راقية جداً وتعد خياراً مثالياً لك لعزومات رمضان، اعتدمديها بأسلوب النجمة زوي كرافيتز، بحيث تعملين على تسريح شعرك بأسلوب الضفائر الصغيرة جداً، ومن ثم تقومين بعمله على شكل كعكة منخفضة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً

الكركديه مشروب رمضاني يغذي الشعر

تسريحات شعر صيف 2019... مفعمة بالأنوثة والحيوية

تقصّف الشعر مشكلة علاجها وصفات طبيعية