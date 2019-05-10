ريم البارودي لـ أحمد سعد: أنا عاملة حساب مرضك.. و"اتجوزنا 21 يوم مش 6"

ردت الفنانة ريم البارودي، من خلال خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، على تصريحات الفنان أحمد سعد، حول مدة زواجهما، مؤكدة أنهما تزوجا لمدة 21 يوما وليس 6 أيام فقط كما صرح سعد في برنامج "شيخ الحارة".

وقالت ريم البارودي، إنها تزوجت لمدة 21 يوما، بعد محاولات 14 سنة لـ"إصلاح بني أدم"، على حد وصفها.

وكتبت ريم البارودي على حسابها: "سمعت إني اتجوزت ستة أيام، لا أنا أصلا اتجوزت رسمي على الورق أمام الله بعد سنين طويلة"، وتابعت: "يلا مش مهم بس المهم بقى كفاية هبل وقلة أدب، واللي مش حسمح بيه إن يا حرام إننا اتعملنا عمل من إحدى زوجاته عشان نطلق بعد ستة أيام".

وأضافت: "أقسم بالله وحياة الشهر الكريم أنا عاملة حساب لمرضك مش أكثر، لو على الأعمال بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات تقول اللي حصل بالكواليس".

وأعقب ريم الـ"استوري"، بنشر آيتين من القرآن الكريم، وهما "فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا" من سورة البقرة، و"وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ" من سورة النحل.

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وكشف الفنان أحمد سعد، عن مدة زواجه من طليقته الفنانة ريم البارودي، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، أمس، موضحًا: "أنا اتجوزت ريم البارودي 6 أيام فقط، وهي مرة واحدة اللي اتجوزت فيها ريم البارودي، ولم نعد من بعدها"، متابعًا: "كنا أصحاب، وحبينا بعض، واتخطبنا، وانفصلنا، ورجعنا تاني لخطوبتنا، وبعدين اتجوزتها 6 أيام فقط وطلقتها".

وأضاف، أنه يُحب مشاهدة طليقته ريم البارودي في البرامج التليفزيونية، لأنه يرى شخصية "كيوت زيادة عن اللزوم"، على حد وصفه، واستطرد: "فيه ستات نميرات، تسيبك بس لو سابتك تخربشك، وفيه ستات تسيبك ومش تخربشك بس متخلكش تتجوز غيرها".

واستطرد: "ريم وقت الطلاق قالت مش عاوزه أكمل معاك، وأنا قولتلها مش عاوز أكمل معاكي، إيه اللي يخليها تبكي بعد زواجي من سمية الخشاب، طب ليه ما بكتش عند المأذون يمكن كنت رجعتها".

وأعلن أحمد سعد، أعلن انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، صباح 28 مارس الماضي، ونشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة له مع أبنائه، مُعلقًا: "أنا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق"، بعد زواج الثنائي في 2017، عقب خلافات عديدة مع الفنانة ريم البارودي زوجة سعد السابقة.

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