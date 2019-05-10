انت الان تتابع تفاصيل خبر "الحجاب هو خياري".. شعار حملة توعوية في كندا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 03:52 مساءً - أطلقت مجموعة تضم نساء مسلمات، حملة توعية حول ارتداء الحجاب من خلال ملصقات على الحافلات في مدينة ريجينا عاصمة "ساسكتشوان" إحدى المقاطعات في وسط الغرب الكندي.

وقامت المجموعة التي تُعرف بإسم، "أخوات الدائرة الإسلامية لأميركا الشمالية في ريجينا (ICNA)"، بكتابة الملصقات على الحافلات تحت شعار: "الحجاب هو خياري وكبريائي وقوتي"، بحسب ما نشر راديو كندا الدولي الخميس.

وقالت في بيان لها، إن المبادرة تهدف إلى "مكافحة الأحكام المسبقة وسوء الفهم الذي يحيط بالحجاب في المجتمع الكندي".

ونقل "راديو كندا الدولي" عن مايا دابو، المنتسبة إلى هذه المجموعة النسائية، قولها إنها تأمل إلى "إثارة الحملة لفضولية الجمهور وتدفعه إلى الاهتمام بما يمثّله الحجاب".

وأضافت: "الاعتقاد السائد بأن النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب يجبرن على ارتدائه في الوقت أن الأمر ليس كذلك، فهو خيار وأمر شخصي جداً".

كما رأت أن خيار استخدام الحافلات لنقل رسالتهن إلى المجتمع، "يسمح بالاتصال المباشر مع الأشخاص في الأماكن العامة"، مضيفةً "إنه أمر مهم أن يتم شرح ما يمثّله الحجاب لأنه عنصر بصري للغاية".

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ولفتت إلى أن الكثير من النساء المسلمات، لا يرتدين الحجاب وأخريات يعبّرن عن هوّيتهن الدينية من خلاله.

وتقول إنها تلّقت ردود فعل إيجابية من عدد من أبناء المجتمع، في ريجينا الذين باركوا هذه المبادرة.

وأصدرت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبك – شرق كندا – في أكتوبر من العام الماضي، حكماً يجبر القضاة على الاستماع لإفادة السيدات المحجبات في المحكمة.

ويمنح القرار الجديد حرية ارتداء الملابس لجميع المواطنين من جميع الأديان، "إذا كانت معتقداته الدينية صادقة، وطالما أنها لا تولد تضاربًا مع الحقوق الدستورية لشخص آخر".

وبذلك تكون محكمة الاستئناف ، حسمت الجدل الواسع الذي استمر نحو 3 سنوات حول الحجاب في كندا.