لايف ستايل

طريقة عمل البيض المدحرج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بلغ سعر طبق البيض المدحرج نحو 35 جنيها، كما ورد في قائمة سحور أحد الكافيهات، وذلك على الرغم من أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية.

ويقدم موقع "هن" طريقة تحضير البيض المدحرج، والتي يرجع سبب تسميته إلى أن البيضة المسلوقة يتم دحرجتها في السمن البلدي.

المكونات

بيض مسلوق

كركم

ملح وفلفل

زبد أو سمن بلدي

Advertisements

الطريقة

يقشر البيض المسلوق

يتبل البيض بالملح والفلفل والكركم

يحمر البيض في السمن

يمكن تقطيع البيض نصفين قبل تحميره

يقدم مع السحور، أو مع الكشري، كبروتين حيواني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل البيض المدحرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا