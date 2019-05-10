طريقة عمل البيض المدحرج

بلغ سعر طبق البيض المدحرج نحو 35 جنيها، كما ورد في قائمة سحور أحد الكافيهات، وذلك على الرغم من أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية.
ويقدم موقع "هن" طريقة تحضير البيض المدحرج، والتي يرجع سبب تسميته إلى أن البيضة المسلوقة يتم دحرجتها في السمن البلدي.
المكونات
بيض مسلوق
كركم
ملح وفلفل
زبد أو سمن بلدي
الطريقة
يقشر البيض المسلوق
يتبل البيض بالملح والفلفل والكركم
يحمر البيض في السمن
يمكن تقطيع البيض نصفين قبل تحميره
يقدم مع السحور، أو مع الكشري، كبروتين حيواني.
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