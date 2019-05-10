انت الان تتابع تفاصيل خبر مدرسة في الجزائر تثير رعب طلابها وأهاليهم.. ما علاقة "الجن"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 02:59 مساءً - تثير مدرسة في مدينة وهران الجزائرية حالة من الخوف والفزع بين طلابها وسكان المنطقة؛ بسبب أمور غريبة تحدث في قاعاتها، وفقاً لطلابها.

ونشرت صحيفة النهار الجزائرية، مؤخراً، تقريراً عن مدرسة مالك بن نبي في مدينة وهران، يصور الحالة التي وصل إليها التلاميذ الذين يتعرّضون -وفقاً لأقوالهم- للتشويش من طرف "الجن"، وأنهم استنجدوا بالعديد من الرقاة لطرد الأرواح التي يظنون أنها سكنت جنبات المدرسة.

واشتكى أولياء الأمور وعبروا عن خوفهم على أبنائهم، خاصة بعد تعرض تلميذة لاضطرابات نفسية أجبرتها على ملازمة المنزل.

وكشف أولياء أمور آخرون عما باح لهم به أطفالهم من وجود أرواح تشاركهم الدراسة في داخل الأقسام، وتُحدث أصواتاً غريبة كالغناء وترديد أصوات الحيوانات.

Advertisements

ووصل الأمر إلى درجة أن التلاميذ تحدثوا بأن "الجن" يمسحون السبورة في أثناء إلقاء المعلمة الدرس، ويفتحون ويغلقون النوافذ والأبواب.

بدوره ذهب مدير التربية لولاية وهران، مصحوباً بممثلين عن الولاية ومحافظ شرطة، إلى المدرسة الابتدائية للوقوف على الحادثة التي أخذت أبعاداً أخرى.

وتفيد المعلومات بأنه تم تحويل التلاميذ للدراسة بدار الشباب في المدينة، لكن ذلك لم يمنع "الجن" من ملاحقة التلاميذ الذين استمروا في سماع أصوات غريبة، على شكل ألحان لأغانٍ وطنية وأصوات حيوانات، بحسب قولهم.