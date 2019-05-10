دراسة: تناول البيض يحمي من فقدان البصر في مرحلة الشيخوخة

فوائد صحية يستفيد منها الجسم من تناول البيض بانتظام حيث أنه يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية منها الكاروتينات واللوتين وزياكسانثين، وهي العناصر التي تحمي من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر، وهو السبب الأكثر انتشارًا في فقدان البصر في مرحلة الشيخوخة.

وأجرى أطباء أستراليين متابعة للحالة الصحية لنحو 3654 شخصا طيلة 15 عامًا، تناولوا ما بين 2 إلى 4 بيضات في الأسبوع، ليتضح للعلماء بأن نسبة الإصابة بالضمور البقعي جرى تخفيضها بنسبة 49% مقارنة بالذين تناولوا بيضة واحدة في الأسبوع، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وكشفت هذه النتائج وجود علاقة بين تناول البيض والضمور البقعي، لكن لم تتضح الأسباب والنتائج، لكن الأطباء يتحدثون عن البيض باعتباره مادة طبيعية غنية بمواد مثل الكاروتينات واللوتين وزياكسانثين.

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كما أن نتائج دراسات سابقة أثبتت بأن الكاروتينات، تؤثر فعلًا في تطور الضمور البقعي الناتج عن التقدم بالعمر.

كما يمكن للمواد المذكورة ليس فقط إبطاء تطور الضمور البقعي، بل علاجه بشكل نهائي، فهذا المرض يؤدي في النهاية إلى فقدان كبار السن البصر في جميع البلدان.

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