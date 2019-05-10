حيرة رمضان تمثل في التفكير في الأصناف المقرر طبخها كل يوم بحلوها وعصائرها، ولكن يمتاز يوم الجمعة بالعزائم والتجمعات العائلية، وإذا كنت تحظين بيوم هادئ مع الأسرة فقط، يقدم لك موقع "هن" منيو كامل لإفطار اليوم. المقبلات سمبوسك بالجبن. شوربة كريمة المشروم، وتعد بطريقة شوربة الكريمة ويضاف إليها قطع المشروم. السطات سلطة زبادي بالثوم. وسلطة خضراء. الإفطار محشي ورق عنب، يطهى بشرائح وعصير الليمون. Advertisements بطة محمرة، تتبل بالبهارات المحببة، ثم توضع في كيس حراري داخل الفرن لمدة ساعتين. العصائر عصير تمر هندي مثلج. الحلو قدمي بقلاوة بالقشدة والعسل كتحلية شرقية لذيذة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفرة رمضان اليوم: بطة محمرة.. وبقلاوة بالقشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.