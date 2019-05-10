بشرى سارة للحوامل.. المكسرات تساعد على إنجاب أطفال أذكياء

بشرى سارة حملتها دراسة جديدة أجراها باحثو معهد برشلونة للصحة العالمية، بأن الحوامل اللواتي يتناولن المكسرات، هن الأقرب في إنجاب أطفال أذكياء.

وأوضح باحثو معهد برشلونة للصحة العالمية عن وجود ارتفاع واضح في معدل الانتباه وقوة الذاكرة والقدرة الإدراكية عند الأطفال، الذين تناولت أمهاتهم المكسرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وحلل فريق البحث الوجبات الغذائية لـ 2200 امرأة حامل، وكذلك تطور الدماغ عند أطفالهن لدى بلوغهم 18 شهر و5 و8 سنوات من عمرهم.

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وعلقت فلورنس جيجناك، وهي المعدة الرئيسية للدراسة: "هذه هي أول دراسة من نوعها تستكشف الفوائد المحتملة لتناول المكسرات أثناء الحمل، على نمو الطفل العصبي على المدى البعيد، يخضع الدماغ لسلسلة من العمليات المعقدة أثناء الحمل، وهذا يعني أن غذاء الأم الحامل عامل حاسم في نمو دماغ الجنين، ويمكن أن تكون له آثار بعيدة المدى".

وتابعت: "شملت الدراسة مدى استهلاك مكسرات الجوز واللوز والفول السوداني وجوز الصنوبر والبندق، ونعتقد أن الآثار المفيدة تعود إلى حقيقة أن المكسرات تحتوي مستويات عالية من حمض الفوليك، وعلى وجه الخصوص، الأحماض الدهنية الأساسية، مثل أوميجا 3، وتميل هذه المكونات إلى التراكم في الأنسجة العصبية، وخاصة في المناطق الأمامية من الدماغ، التي تؤثر على الذاكرة والوظائف التنفيذية".

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