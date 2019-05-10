ريم البارودي تتجاهل هجوم أحمد سعد عليها.. وتظهر مع عدوية: "فنان راقي"

عقب ساعات من هجوم طليقها أحمد سعد عليها، شاركت الفنانة ريم البارودي متابعيها بصور تجمعها بالفنان محمد عدوية، في أمسية رمضانية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لفتت "البارودي" الأنظار بإطلالتها "المحتشمة"، مرتدية فستان أسود فضفاض، مزين بنقوش ذهبية، مزود بحزام يجمع بين اللونين الأسود والذهبي، فيما أطل "عدوية" بأزياء كاجوال فاتحة اللون.

وعلقت الفنانة على لقائها بالمطرب الشاب، قائلة: "محمد عدوية من أحلى وأجمل الأصوات في الوطن العربي.. راقي وواعي في اختياراته، وفنان بمعني الكلمة، اتبسط جدا يا ابن الغالي، وشكرا لأسرتك الكريمة، ولسه الفن بخير، ولسه في أمل".

صور بالضحك والفرفشة.. ريم البارودي ترد على تصريحات سعد في شيخ الحارة

ولقى المنشور تفاعل من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد خلال ساعتين على 6 آلاف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات تنوعت بين الإعجاب بإطلالتها، وسؤالها عن رأيها في تصريحات طليقها الصادمة ببرنامج "شيخ الحارة"، وسط تجاهلها الرد على الأسئلة بشأن طليقها.

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وكشف الفنان أحمد سعد، عن مدة زواجه من طليقته الفنانة ريم البارودي، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، موضحًا: "أنا اتجوزت ريم البارودي 6 أيام فقط، وهي مرة واحدة اللي اتجوزت فيها ريم البارودي، ولم نعد من بعدها فقط"، متابعًا: "كنا أصحاب، وحبينا بعض، واتخطبنا، وانفصلنا، ورجعنا تاني لخطوبتنا، وبعدين اتجوزتها 6 أيام فقط وطلقتها".

وأضاف، أنه يُحب مشاهدة طليقته ريم البارودي في البرامج التليفزيونية، لأنه يرى شخصية "كيوت زيادة عن اللزوم"، على حد وصفه، واستطرد: "فيه ستات نميرات، تسيبك بس لو سابتك تخربشك، وفيه ستات تسيبك ومش تخربشك بس متخلكش تتجوز غيرها".

واستطرد: "ريم وقت الطلاق قالت مش عاوزه أكمل معاك، وأنا قولتلها مش عاوز أكمل معاكي، إيه اللي يخليها تبكي بعد زواجي من سمية الخشاب، طب ليه مش بكيتي عند المأذون يمكن كنت رجعت".

يشار إلى أن ريم البارودي، تجاهلت نبأ انفصال "سعد وسمية" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، مستمرة في نشر كواليس مسلسل "قيد عائلي"، الذي تشارك فيه.

كان الفنان أحمد سعد، أعلن انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، صباح 28 مارس الماضي، ونشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له مع أبنائه، مُعلقًا: "أنا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق"، بعد زواج الثنائي في 2017، عقب خلافات عديدة مع الفنانة ريم البارودي زوجة "سعد" السابقة.

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