آن هاثاواي وميغان ترينور بـ "الجمبسوت" احتفالًا بفيلمهما

يُعتبر عام 2019، عام العودة القويّة للنجمة العالمية آن هاثاوي، إذ تُشارك المُمثلّة الحائزة على جائزة أوسكار في 3 أفلامٍ مُختلفة، فبدأت عامها المُثير بإطلاق فيلم الإثارة والغموض Serenity مع الممثل الوسيم "ماثيو ماكونهي"، وها هي في صدد إطلاق فيلمها الكوميدي الثّاني The Hustle، كما أنّها وعدت الجمهور بفيلمٍ ثالث، ستُطلقه في نهاية العام الجاري.

وتُشاركُ الممثلة الأسترلية ريبيل ويلسون هاثاواي بطولة الفيلم أيضًا، إذ إنّه سيكون النّسخة الأنثوية عن الفيلم الكوميدي Dirty Rotten Scoundrels لستيف مارتن وميشيل كاين، الذي أطلق عام 1988.

ووصلت بطلتا الفيلم حدث بريمير الفيلم في هوليوود، وخطفت آن الأنظار بإطلالة جمبسوت أسود اختارته لليلتها المهمّة، فجاءت قصّته عصرية بنهايات بِنطالٍ واسعةٍ وأكمامٍ طويلة، كسرت روتينه بالتطريزات الفضية والسّوداء التي زيّنت مُنتصفه، كما انسدل من أسفل ظهره ذيل ناعم لامس الأرض.

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وأكملت آن إطلالتها بحمل حقيبة كلاتش سوداء على شكل الصّندوق لونها فضّي، واعتمدت تسريحة كيت ميدلتون الشّهيرة بالمموج المُلامس للأكتاف، ووضعت أحمر شفاهٍ نيود على شفتيها، واختارت السموكي مكياجًا لعينيها.

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ويبدو أنّ بطلات الفيلم قد اتّفقن مُسبقًا أن يكون كود أزياء الحدث الأسود، فبطلة الفيلم الثانية "ريبيل ويلسون" ارتدت فُستانًا لونه أسود بسيط التصميم، جاء بياقة مُزيّنة بِسلاسل الميتاليك، واعتمدت تسريحة شعر نجمات هوليوود الكلاسيكية بالمموج الجانبي، وزيّنت شفتيها بأحمر شفاهٍ وردي.

وفي السّياق نفسه، لفتَ حضور المُغنّية العالمية "ميغان ترينور" الانتباه لحفل إطلاق الفيلم، وذلك لأنها لا تُمثّل فيه، لكنّه تبيّن لاحقًا بأنّها أعارت صوتها لأغنية سجّلتها خصيصًا للعمل السينمائي الجديد، ستحمل اسم Badass Woman، سيتم إطلاقها مع الفيلم يوم الجُمعة المُقبل.

وعَن إطلالتها، مشت ميغان على خُطى آن بارتداء جمبسوت أسود اللون، جاء أكثر جُرأةً بقماشه الجلدي وفتحة صدره العميقة.

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