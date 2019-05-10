لماذا تتأرجح نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

يعاني بعض مرضى السكري من تأرجح نسبة السكر بالدم لديهم وتعذر ضبطها. فما أسباب ذلك؟

للإجابة على هذا السؤال أوضحت البروفيسورة بيترا-ماريا شوم-دريجر أن تأرجح نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري قد يرجع إلى أمراض خطيرة كأمراض الغدة الدرقية أو الأمراض المُعدية الحادة؛ حيث تتسبب هذه الأمراض في ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر بالدم.

وأضافت أخصائية السكري الألمانية أنه في بعض الحالات قد يكون تأرجح نسبة السكر بالدم أثرا جانبيا لبعض الأدوية كأدوية الروماتيزم مثلا، مشيرة إلى أن نسبة السكر بالدم تصير طبيعية مجددا بعد مواجهة السبب.

كما تلعب الحالة النفسية دورا مهما؛ حيث إن علاج أعراض الاكتئاب مثلا يساعد في ضبط نسبة السكر بالدم.