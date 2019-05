الوان مكياج صيف 2019 من وحي الMet Gala

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 مايو 2019 01:41 مساءً - الوان مكياج صيف 2019 يمكنك اختيارها من وحي حفل MET Gala 2019 الذي تميّز بإطلالات مكياج باللون الوردي الذي لفت إنتباهنا على وجوه نجمات عديدات، نذكر منهن العارضة أدواه أبواه Adwoa Aboah والممثلتين إيما روبرتس Emma Roberts، و داكوتا جونسون Dakota Johnson وغيرهنّ كثيرات. اللون الوردي بالتأكيد هو من أبرز صيحات الموسم الجماليّة، ويبدو مناسباً جداً اعتماده للسهرات والأعياد والأفراح.



تعرّفي على طرق الحصول علىالوان مكياج صيف 2019 بأسلوب النجمات العالميات تماماً كما جاء في حفل الميت غالا MET Gala 2019 .





عدوا أبوا: أسلوب رومانسي Adwoa Aboah



تم توزيع اللون الوردي على كامل عظام الجبين والجفنين وتفاحتي الوجنتين. ويبدو هذا اللون رائعاً لنحت العظام وإضافة توهج دافئ على كامل البشرة.

• الخطوة الأولى: باستخدام فرشاة أحمر الخدود الناعمة، طبّقي ببطء وعلى شكل دوائر بودرة أحمر الخدود من ريفلون Revlon، من الصدغين إلى أسفل تفاحتي الخدين. كي لا تشوب البشرة أي شائبة، يجدر بناء التغطية ووضع طبقة ظلال مختلفة من اللون الوردي بشكل تدريجي.

• الخطوة الثانية: استخدام صبغة الشفاه Revlon KissCushion Lip Tint In Pink IRLوتطبيقها ليس فقط على شفتيك بل على خديك أيضًا لتكثيف لون أحمر الخدود. لتسهيل العملية، جربي وضع القليل من المستحضر على ظهر اليد أولاً.

• الخطوة الثالثة: اختاري أحمر شفاه طبيعي مع لمعة، لإضافة بعض التوهّج إلى كامل معالم الوجه.

• بعد ذلك، يمكنك الإنتقال إلى مكياج الحواجب والرموش، باستخدام قلم الحواجب والمسكارا المفضّلة لديك.







داكوتا جونسون: أسلوب شديد اللمعان Dakota Johnson



جمعت داكوتا جونسون اثنتين من أبرز صيحات الموسم الجديد، وهي نغمات وردية وتوهج شديد اللمعان. وقد تمّ تمرير نغمات الفوشيا على العينين والخدين والشفاه كجزء من المظهر الذي ابتكرته خبيرة المكياج ماكي ريوكي Maki Ryoke.

• الخطوة الأولى: تمّ استخدام أحمر الشفاه بلون الخشب الوردي Gucci Rouge à Lèvres Voile in Mildred Rosewood للحصول على ظلال وردية لامعة وشفافة قليلاً تكمل تماماً لون بشرتها. وللون يدوم طويلا، يوصى بتحديد الشفاه مسبقاً بقلم محايد، مثل Bare Minerals Gen Nude Lip Liner.

• الخطوة الثانية: لا تتردّدي من وضع أحمر الشفاه الذي اخترته كظلال عيون لامعة أيضاً، لأنّه يمنحك مظهراً لامعاً لا يتجعّد ولا يبدو ثقيلاً.

• الخطوة الثالثة: اختاري لتحديد الظلّ والعينين قلماً مطابقاً للون الوردي الفوشيا، وجرّبي قلماً مطابقاً لمنع التلطّخ. اختاري قلم Urban Decay's Glide On Eye In Woodstock ، قبل تطبيق المسكارا المطوّلة للرموش باللون الأسود.

إيما روبرتس: أسلوب مهرجاني Emma Roberts



قدّمت إيما روبرتس إلهاماً كبيراً لحفل زفاف صيفي ومهرجاني، مع مكياجها الوردي في حفل MET Gala. لضمان توهج بشرتها، تزيّنت الممثلة بظلال عيون وردية زاهية منفّذة بأسلوب دخاني، إلى جانب أحمر الخدود وأحمر الشفاه المضيئين، في إطلالة ابتكرها فنانة المكياج نيكي دي رويست Nikki DeRoest، والذي بدا متناغماً جدّاً مع زينة الورود واللؤلؤ على شعرها الناعم.

• الخطوة الأولى: لـ مكياج موحّد اللون، استخدمي نفس المنتج على كلّ من عينيك وخدّيك، ولكن غيِّري من كثافة الطبقة، حيث يستخدم المستحضر بتركيز أعمق على الجفون، مع تطبيقه بخفّة على تفاحتي الخدّين.

• الخطوة الثانية: قامت نيكي دي رويست بتحقيق خدعة التوهّج المضاء من الداخل، وهي بوضع طبقة سائلة من مستحضر Chantecaille's Liquid Lumiere in Luster and Sheen التي تمنحك إشراقة طويلة الأمد.

• الخطوة الثالثة: اختاري أحمر شفاه بلون مخملي يناسب ظلال أحمر الخدود والظلال التي اخترتها، مثل أحمر شفاه Chantecaille Lipstick بدرجة لونLotus التي تعدّ الظلّ الصيفي المثالي.

