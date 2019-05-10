كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 مايو 2019 01:41 مساءً - تكون البداية دائماً من الشعر حين تبحث المرأة عن إطلالة جديدة. قصات شعر كاريه تبقى دائماً على عرش الموضة، لمحبات الشعر القصير، ولـ قصات شعر كاريه مشفر ميزة وإطلالة أخرى، تجعلك تبدين أصغر سنّاً.





جمعت لك الخليج 365 أجمل قصات شعر كاريه مشفر، تناسب هذه القصة السيدات من مختلف الفئات العمرية. ولها القدرة على منحك هوية خاصة بك. فهي تساعد المرأة في سن متقدمة على رفع ملامح الوجه وإضفاء نفحة من الشباب على الطلة.

Advertisements



نصائح لضمان اطلالة راقية بـ قصات شعر كاريه مشفر

- اختاري مزين شعر كفوء.

- انتبهي الى ضرورة ازالة الشعر الزائد عن العنق من الخلف لتبدو الاطلالة مثالية.

- اذا كانت جبهتك عريضة احرصي على تبني الغرة مع هذه القصة.

تابعي أيضاً:

قصات شعر كاريه على طريقات النجمات

قصات شعر كاريه مدرج قصير

قصات شعر كاريه مدرج...اكتشفي هل تليق بك