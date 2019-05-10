كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 مايو 2019 01:41 مساءً - تحتاج السيدات لـ تسريحات شعر خاصة لسهرات السحور في شهر رمضان. اعتمدي تسريحات شعر تليق بسهرات رمضان كالشينيون لتكتمل بها أناقة ملابسكِ ومكياجكِ...



استوحي من هذه الصور لنجمات هوليوود أفكاراً لـ تسريحات شعر تليق بسهرات رمضان، على هيئة كعكة بأساليب متنوّعة، سواء الهندسيّة كالتي اعتمدتها كلوي سيفاني Chloë Sevigny أو كعكة التويست الفرنسيّة بأسلوب سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson أو الأميريكيّة بأسلوب جينيفر لوبيز Jennifer Lopez أو شينيون كاري اندروود Carrie Underwood المنخفض والذي يلامس الرقبة.









لفة شعر ساحرة بأسلوب سكارليت جوهانسون





لا تنسي الأكسسوارات التي تضفي لمسة من الأناقة على تسريحة شعركِ، كالأطواق المرصّعة بالكريستال، السلاسل الذهبيّة الناعمة حول الرأس وأسفل الشينيون بأسلوب تشارليز ثيرون Charlize Theron وريهانا Rihanna. أيضاً قومي بتنسيق باقة ملوّنة من الورود ونمّقي بها جانبيّ الكعكة على غرار إيفان رايتشل Evan Rachel Wood.

شاهدي صور تسريحات شعر تليق بسهرات رمضان

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